Redutor de velocidade sem sinalização coloca motoristas em risco na RO-387

Por PIMENTA BUENO

Publicada em 22/07/2026 às 16h06

Equipe do Pimenta Virtual flagrou diversos veículos passando pelo redutor sem perceber sua existência. Placa foi arrancada e a pintura da lombada praticamente desapareceu.

Uma situação que pode resultar em graves acidentes foi registrada pela equipe do Pimenta Virtual na manhã desta terça-feira (21), na RO-387, cerca de 7 quilômetros de Espigão do Oeste, no sentido de quem segue de Pimenta Bueno, aproximadamente 100 metros após a Avernorte.

No local existe um redutor de velocidade implantado recentemente pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), devido ao intenso fluxo de veículos que acessam o setor chacareiro e empresas da região, entre elas a própria Avernorte. O objetivo da obra foi aumentar a segurança dos motoristas e reduzir o risco de acidentes naquele trecho.

Segundo apurou a reportagem, durante um longo período havia apenas a placa indicando que o redutor seria implantado. Após a construção da lombada, o dispositivo passou a cumprir sua função de reduzir a velocidade dos veículos. No entanto, atualmente, a sinalização se encontra comprometida.

A placa que alertava os condutores para a existência do redutor foi arrancada e lançada na vegetação às margens da rodovia. Além disso, a pintura da lombada praticamente desapareceu com o tempo, tornando o obstáculo de difícil visualização, principalmente para quem não conhece o trecho.

Durante o tempo em que a equipe do Pimenta Virtual permaneceu no local, foi possível presenciar diversos automóveis, motocicletas e caminhões passando sobre o redutor sem perceber sua existência. Muitos veículos acabavam “saltando” ao atingir a lombada, evidenciando o risco enfrentado diariamente por quem utiliza a rodovia.

O perigo é ainda maior porque o redutor está localizado entre dois trechos de descida, onde os condutores podem ser surpreendidos pela falta de sinalização adequada. Nessas condições, existe a possibilidade de perda do controle da direção, colisões e até saída de pista. Para motociclistas, o risco de queda é ainda maior.

Um caso semelhante ocorreu há alguns meses na entrada de Espigão do Oeste, em frente a uma fábrica de ração. Na ocasião, uma motociclista não percebeu um redutor de velocidade, perdeu o controle da moto e colidiu contra um dos blocos de concreto que dividem a ciclovia, sofrendo diversas fraturas e ficando em estado grave.

Após a publicação desta reportagem pelo Pimenta Virtual, na tarde desta terça-feira (21), o problema começou a ser solucionado. A placa de advertência foi reinstalada no local, restabelecendo parte da sinalização da rodovia. No entanto, ainda é necessária a revitalização da pintura do redutor de velocidade, que continua bastante desgastada e dificulta sua visualização pelos condutores. A expectativa é que o DER conclua a sinalização com a nova pintura da lombada, tornando o dispositivo mais visível e reforçando a segurança de quem trafega pela RO-387.