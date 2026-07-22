Prefeitura meio da Semusa realiza capacitação 22 enfermeiros da Atenção Primária

Cuidar da saúde da mulher também passa pela qualificação de quem está na linha de frente do atendimento. A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa, está capacitando 22 enfermeiros da Atenção Primária para ampliar a qualidade das consultas ginecológicas, o uso do ultrassom e a inserção de DIU.
A formação fortalece o atendimento nas unidades de saúde, amplia a segurança dos procedimentos e contribui para um cuidado mais próximo, humanizado e resolutivo.
Mais qualificação para os profissionais. Mais cuidado para as mulheres de Ji-Paraná.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!