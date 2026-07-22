Justiça Eleitoral fará na próxima sexta-feira (24) retotalização dos votos para definir novos vereadores

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 22/07/2026 às 15h03

A Justiça Eleitoral realizará na próxima sexta-feira (24) a retotalização dos votos das eleições municipais em Governador Jorge Teixeira. O procedimento definirá os novos vereadores que ocuparão as vagas de André Wilian Almeida Oliveira e Gelson Carioca, ambos eleitos pelo União Brasil.

A medida cumre decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), que cassou o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do União Brasil por fraude à cota de gênero. Com a decisão, foram anulados todos os votos obtidos pela legenda, além da cassação dos diplomas dos candidatos eleitos e suplentes vinculados ao partido. A candidata apontada como responsável pela fraude também foi declarada inelegível.

Mesmo com a interposição de recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o TRE-RO determinou o cumprimento imediato da decisão, com a execução da cassação e a retotalização dos votos.

Após a nova totalização, a Justiça Eleitoral definirá quais candidatos passarão a ocupar as cadeiras na Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira, alterando a composição do Legislativo.