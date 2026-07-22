Motocicleta furtada em Vilhena é recuperada pela PM em Costa Marques

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 22/07/2026 às 14h10

Na manhã desta quarta-feira, 22 de julho de 2026, uma motocicleta Honda CB 250F Twister, furtada na tarde de terça-feira, 21 de Julho de 2026, em Vilhena, foi recuperada pela Polícia Militar no município de Costa Marques, em Rondônia. Um homem foi preso em flagrante durante a ação policial.

Conforme informações preliminares, os militares conseguiram interceptar o suspeito quando ele já estava na cidade de Costa Marques.

A principal suspeita é de que a motocicleta seria levada para a região de fronteira e, possivelmente, teria como destino o país vizinho, a Bolívia.

Após a prisão, a motocicleta foi apreendida e deverá passar pelos procedimentos legais antes de ser restituída ao proprietário nos próximos dias.

O furto ocorreu por volta das 16h da última terça-feira (21), às margens da BR-174, na lateral da FRIRON, em Vilhena.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela reportagem do Rota Policial News mostram toda a ação criminosa do infrator.

Nas gravações, o suspeito aparece usando calça jeans, camiseta verde, boné preto e carregando um capacete nos braços. Em seguida, ele se aproxima da motocicleta e pratica o furto, deixando o local logo após conseguir ligar o veículo.

A rápida atuação das forças de segurança resultou na recuperação da motocicleta em menos de 24 horas após o crime e na prisão do suspeito, que permanecerá à disposição da Justiça.