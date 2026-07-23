Olheiros de grandes clubes brasileiros acompanham mais de 500 jovens atletas no Rondoniense Sub-11 e Sub-13

Por FFER

Publicada em 23/07/2026 às 08h10

Começou nesta quarta feira os jogos tão esperados pela garotada de Rondônia, centenas de jovens talentos do Estado foram recepcionados em Vilhena para o início das partidas do Rondoniense Sub-11 e do Rondoniense Sub-13, o palco foi o estádio Portal da Amazônia que recebeu a cerimônia de abertura e as primeiras partidas das competições.

As delegações foram recepcionadas pelo coordenador da categorias de base da FFER, "a gente fica muito feliz de receber essa garotada, todos chegando aqui com o sorriso largo, com tanta alegria de participar das competições, vamos iniciar os jogos e cumprir nosso calendário, com o apoio do nosso presidente Heitor Costa e todos da federação, que vem cumprindo sua missão de fomentar o futebol e gerar oportunidades para toda essa garotada, que será observada por quatro captadores de jovens talentos de grandes clubes do Brasil", citou José Natal Jacob.

Até o próximo domingo serão realizados 50 jogos pelas duas competições, disputada por 15 equipes, o futebol das centenas de garotos serão observados por quatro captadores de jovens talentos de grandes equipes do futebol brasileiro, Hernane do Atlético Mineiro, Jonas do Grêmio de Porto Alegre, Igor do Palmeiras e Luis Antônio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Neste ano vários observadores de grandes clubes do país estiveram em Rondônia a convite da FFER para observar jovens do Estado.

Dois jogos foram realizados após abertura das competilções na noite desta quarta feira, Rondoniense x LFV América pelo Sub-11 e Guaporé x Gremio Airesbool, nesta quinta feira a bola volta a rolar a partir das 7h30m. As finais estão previstas para a tarde de domingo no estádio Porto da Amazônia.