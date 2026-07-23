Prefeitura de Jaru abre inscrições para processo seletivo com vagas em diversas áreas

Por Asssessoria

Publicada em 23/07/2026 às 08h27

A Prefeitura de Jaru abriu, nesta quarta-feira (22), as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro reserva e contratação imediata de profissionais para diferentes áreas da administração municipal.

As vagas são para os cargos de nutricionista, assistente social, neuropsicólogo, operador de máquinas pesadas, borracheiro, pedreiro, motorista de veículo pesado, cozinheiro e zelador.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma eletrônica, com início às 14h desta quarta-feira (22) e encerramento às 17h30 da próxima sexta-feira (24).

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e anexar toda a documentação exigida no edital.

Serão desclassificadas as inscrições com documentação incompleta, rasuras ou qualquer irregularidade que comprometa a autenticidade e a análise das informações apresentadas.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/40834?perPage=10&page=1

CLIQUE AQUI E REALIZE SUA INSCRIÇÃO

https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSd872MiJ1k3H_ fKcVNRCcbOp-pY8lhP- jaRaH903goLq4zdZg/viewform? usp=dialog