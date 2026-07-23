BPTAR flagra apenado e comparsa com drogas em boca de fumo

Por pvhnoticias.com

Publicada em 23/07/2026 às 09h00

Um apenado monitorado e um comparsa foram presos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (22), em uma residência na Rua Aruba, bairro Tancredo Neves, em Porto Velho.

De acordo com informações apuradas no local, os suspeitos ainda tentaram correr e o apenado jogou parte das drogas no vaso sanitário para se livrar do flagrante, mas ambos foram detidos.

Com ele os policiais apreenderam porções de entorpecentes prontos para venda, dinheiro, e material usado no tráfico.

A dupla foi encaminhada ao Departamento de Flagrantes.