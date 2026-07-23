Casal é preso com arma e drogas após disparos próximo ao aeroporto

Por Newsrondonia.com

Publicada em 23/07/2026 às 08h50

Um homem e uma mulher foram presos na madrugada desta quinta-feira (23), durante a Operação Brasil Contra o Crime Organizado, após uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo, porte ilegal de armamento, tráfico de drogas e suspeita de embriaguez ao volante nas proximidades do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe da Patamo quinze realizava patrulhamento ostensivo de rotina quando foi abordada por um motorista de aplicativo. O profissional informou que o condutor de um automóvel modelo Toyota Corolla de cor prata havia efetuado diversos tiros na Avenida Lauro Sodré, nas imediações do terminal aéreo.

Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram diligências e localizaram o veículo suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o condutor tentou se afastar do local, mas foi prontamente acompanhado e interceptado pela guarnição. Durante a abordagem, o motorista resistiu ativamente às ordens de parada, recusando-se a desembarcar do carro e apresentando comportamento bastante agressivo, o que obrigou os agentes a utilizarem técnicas de uso moderado da força para contê-lo e garantir a segurança da operação.

Na revista pessoal realizada após a contenção, os policiais militares encontraram com a passageira dez porções de substância entorpecente semelhante à cocaína. Com o motorista, a equipe apreendeu outras quatro porções da mesma droga, além de certa quantia em dinheiro em espécie, cartões bancários e documentos pessoais. Durante a varredura minuciosa no interior do automóvel, os militares localizaram uma pistola da marca Taurus modelo TH trinta e oitenta escondida debaixo do forro do teto, porções adicionais de cocaína, duas pedras da droga e uma garrafa de uísque.

Como o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez alcoólica, uma equipe da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito foi acionada ao local. O motorista recusou-se a soprar o bafômetro, motivando a confecção imediata do Termo de Recusa e do Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. Devido ao estado de exaltação e à resistência contínua, o casal recebeu voz de prisão algemado e foi conduzido à Central de Flagrantes de Porto Velho, ficando à disposição da Polícia Civil. Durante o transporte no compartimento de segurança da viatura, o homem ainda passou a se debater violentamente, resultando em lesões nele próprio.