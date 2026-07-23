“Coragem para enfrentar esse sistema”: Bruno Bolsonaro Scheid vai percorrer Rondônia para ouvir quem produz e trabalha

Por Assessoria

Publicada em 23/07/2026 às 09h15

O pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) anunciou que vai intensificar as viagens por Rondônia para conhecer de perto a realidade dos municípios, ouvir a população e reunir relatos sobre as dificuldades enfrentadas por quem trabalha, produz e vive nas diferentes regiões do estado.

A agenda integra a iniciativa “Van da Liberdade”, apresentada por Scheid nas redes sociais como um projeto de aproximação com os rondonienses. A proposta é percorrer estradas, comunidades e áreas produtivas, dando visibilidade às demandas encontradas durante o trajeto.

No vídeo de apresentação, Bruno relembrou uma declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o compromisso com a liberdade no Brasil. A mensagem, segundo Scheid, está diretamente ligada ao propósito da iniciativa e à influência política de Bolsonaro em sua trajetória.

Durante as viagens, o pré-candidato afirma ter encontrado produtores sem o apoio necessário, famílias que se sentem esquecidas e trabalhadores que, mesmo diante das dificuldades, ainda mantêm a disposição de lutar por mudanças.

“Tenho encontrado produtores abandonados, famílias esquecidas e trabalhadores que perderam a esperança, mas que ainda não desistiram de lutar. E é por eles que vamos seguir. Essa van vai continuar rodando”, declarou Bruno Bolsonaro Scheid.

Scheid afirmou que continuará na estrada enquanto houver brasileiros precisando ser ouvidos e defendidos. “Enquanto existir um brasileiro precisando de alguém com coragem para enfrentar esse sistema, eu vou continuar na estrada”, concluiu.