Por G1

Publicada em 23/07/2026 às 09h53

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira (23) que o Irã está implorando por um acordo e que pagará um preço cada vez mais alto, em meio à escalada da guerra entre os dois países.

Rubio, que participou da cúpula de Ministros das Relações Exteriores da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), nas Filipinas, deu as declarações a repórteres antes de deixar o país e fez duras críticas aos dirigentes do regime iraniano.

"O Irã está nos implorando, direta e indiretamente. Vamos fazer um acordo, vamos conversar. O Irã implora todos os dias. O problema com o Irã é que, toda vez que eles fazem um acordo, as pessoas que estão no comando lá, ou o quebram ou querem mudá-lo. Portanto, eles continuarão pagando um preço e, a cada noite, ele fica mais e mais alto. O preço continuará a subir a cada noite até que eles caiam em si", afirmou.

➡️ Há 12 noites consecutivas, desde a volta da troca de ataques entre os dois países, os Estados Unidos vêm fazendo bombardeios ao território do Irã. Em retaliação, Teerã iniciou uma ofensiva contra alvos americanos em países vizinhos do Oriente Médio.

Nesta quinta, a Guarda Revolucionária iraniana disse que fez ataques no Kuwait e na Jordânia, onde teria destruído diversos equipamentos militares dos EUA. O governo jordaniano nega que tenha havido danos materiais, mas confirmou que interceptou 3 mísseis e 6 drones.

"Os ataques retaliatórios das forças armadas continuarão enquanto os ataques dos EUA à infraestrutura e às áreas costeiras do país persistirem", disse o porta-voz do exército do Irã, Mohammad Akraminia, segundo a TV estatal, acrescentando que o país está preparado para "qualquer cenário inimigo".

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O secretário do governo Trump comentou ainda a entrada dos Houthis, grupo extremista do Iêmen, no conflito. De acordo com ele, os rebeldes foram enganados pelos iranianos para aceitar decretar o bloqueio naval à Arábia Saudita e comprometer a navegação no Mar Vermelho.

"Os houthis foram, em grande parte, espertos e se mantiveram afastados de tudo isso, durante todo o conflito. Mas, aparentemente, agora eles se deixaram enganar e estão atacando a Arábia Saudita e seus navios. Espero que a situação se acalme, porque acho que os houthis foram enganados pelos iranianos", declarou.

Segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Omã, divulgado nesta quinta, o país começou agora a agir como mediador de negociações entre o grupo iemenita e o governo saudita e expressou "grande preocupação" com a situação no Mar Vermelho.

Nesta quarta-feira (22), dois petroleiros da Arábia Saudita foram destruídos pelos Houthis, que também ameaçam fechar completamente o Estreito de Bab el-Mandeb, que liga a região ao Golfo de Aden.

"Omã está atualmente trabalhando em coordenação com seus irmãos no Reino da Arábia Saudita, as partes iemenitas e o Enviado Especial da ONU para o Iêmen, com o objetivo de retomar o processo político e o roteiro para alcançar a segurança e a estabilidade na região", diz a mensagem.