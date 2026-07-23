Virginia Fonseca curte churrasco raiz na cidade de Vini Jr. Confira!

Por Giovanna Prisco/ O Fuxico

Publicada em 23/07/2026 às 10h33

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores.

Recentemente, a influenciadora assumiu de vez a reconciliação com Vini Jr. E, ao que tudo indica, os pombinhos estão curtindo diversos momentos especiais.

Nesta quinta-feira, dia 22 de julho, a famosa acompanhou o jogador em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde ele nasceu. Além disso, Virginia mostrou alguns registros da ocasião em seu Instagram Stories.

Nas imagens, ela mostrou algumas mesas de plástico na calçada com um churrasco bem raiz, com direito à vinagrete, maionese e pão de alho.

“Hoje é por cá”, escreveu ela em um dos registros.