Prefeitura de Jaru promoveu, na última terça-feira (21), ações educativas em Jaru e Tarilândia  

Por ASSESSORIA

Publicada em 23/07/2026 às 11h33

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, segue com as ações da campanha Julho Amarelo, mês dedicado à conscientização e prevenção das hepatites virais. As atividades da última terça-feira (21) aconteceram em Jaru e no distrito de Tarilândia, e tiveram como foco abordagens informativas sobre saúde, prevenção e incentivo ao diagnóstico precoce.

Uma das ações foi uma roda de conversa realizada na Chácara Denardi, voltada para manicures e nail designers, que, devido à atividade profissional, devem adotar rigorosos protocolos de biossegurança.

Durante o encontro, três enfermeiras da rede municipal de saúde ministraram uma palestra educativa, abordando os principais tipos de hepatites virais, formas de transmissão, sintomas, prevenção, vacinação e a importância da adoção de medidas de segurança durante os atendimentos.

Na oportunidade, as profissionais também receberam orientações sobre a correta esterilização e desinfecção dos materiais utilizados nos procedimentos, contribuindo para a proteção tanto dos trabalhadores quanto dos clientes. Além da palestra, a equipe da Semusa disponibilizou a oferta de vacinação às participantes.

A programação do Julho Amarelo também incluiu visitas ao comércio local de Tarilândia, onde foram realizadas orientações sobre os riscos das hepatites virais e distribuídos kits contendo autoteste para HIV, preservativos e materiais informativos sobre prevenção.

Durante as visitas, comerciantes e colaboradores foram convidados a participar da ação que será realizada nesta sexta-feira (24), na Unidade de Saúde da Família Izaltino Lopes. A programação contará com palestra educativa sobre hepatites virais e oferta gratuita de testes rápidos, reforçando o compromisso da Prefeitura de Jaru com a promoção do bem-estar da população, com a prevenção de doenças e a ampliação do acesso aos serviços públicos de saúde.