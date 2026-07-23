Asfalto transforma vidas e impulsionam pequenos negócios no bairro Planalto

Por Jhon Silva

Publicada em 23/07/2026 às 11h50

Há um ano, a realidade da Rua Governador Eduardo Campos, no bairro Planalto, mudou completamente. Para a moradora Gracilene Oliveira, a transformação foi tão grande que serviu de incentivo para realizar um antigo projeto: abrir a própria mercearia.

Depois de anos convivendo com a poeira durante o verão e a lama nos períodos de chuva, Gracilene viu a chegada do asfalto mudar a rotina da família e também criar novas oportunidades de renda.

"Antes era muito difícil. Quando fazia sol, era poeira o dia inteiro. Quando chovia, era lama e ninguém queria passar por aqui. Depois que o asfalto chegou, tudo mudou. A rua ficou bonita, o movimento aumentou e tive coragem de abrir minha mercearia. Hoje os clientes chegam com facilidade, a gente vende mais e vive com muito mais tranquilidade."

Além de proporcionar mais mobilidade e segurança, a pavimentação também movimenta a economia dos bairros. Ruas estruturadas facilitam o acesso de clientes, valorizam os imóveis, incentivam novos empreendimentos e fortalecem o comércio local, gerando oportunidades para quem vive na comunidade.

Essa transformação faz parte das obras de infraestrutura executadas no bairro Planalto, na zona Leste de Porto Velho. Entregue em julho do ano passado, a intervenção contemplou importantes vias da região, como as ruas Governador Eduardo Campos (trecho entre a Rua Netuno e o final da via), Solar, Planalto, Plutão e Netuno, que receberam pavimentação asfáltica, drenagem, meio-fio, sarjeta e calçadas.

As obras haviam sido viabilizadas por recursos provenientes de emenda parlamentar destinada ainda em 2019. No entanto, o projeto permaneceu paralisado após o abandono da empresa responsável pela execução. A atual gestão retomou os trabalhos, destravou o contrato e concluiu a infraestrutura, devolvendo dignidade aos moradores da região.

Ao todo, aproximadamente dois quilômetros de vias receberam infraestrutura completa, preparada para garantir maior durabilidade ao pavimento e melhorar as condições de mobilidade, especialmente durante o período chuvoso.

Algumas ruas do bairro ainda aguardam pavimentação e seguem incluídas nas solicitações apresentadas pela comunidade para futuras etapas de investimentos.

Essa transformação faz parte das obras de infraestrutura executadas no bairro Planalto

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, afirmou que o resultado da obra demonstra a importância de executar projetos completos, garantindo benefícios permanentes para os moradores.

"Quando levamos drenagem, asfalto, calçadas, meio-fio e sarjeta, estamos entregando uma solução definitiva. Esse é o modelo que estamos adotando em diversas regiões da cidade, levando infraestrutura de qualidade e melhorando a vida das famílias."

O prefeito Léo Moraes ressaltou que recuperar obras paralisadas e concluir projetos aguardados há anos passou a ser uma das prioridades da gestão.

“O bairro Planalto é um exemplo de que, quando a obra sai do papel, a transformação acontece de verdade. Um ano depois da entrega, vemos moradores empreendendo, ruas valorizadas e uma qualidade de vida muito melhor. Enquanto celebramos esse resultado, seguimos com equipes trabalhando em vários bairros de Porto Velho para levar infraestrutura, mobilidade e dignidade para cada vez mais pessoas.”