Rota da Justiça oferece serviços gratuitos e casamento comunitário em Cacoal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/07/2026 às 11h50

Serviços gratuitos de cidadania e atendimento jurídico serão disponibilizados à população de Cacoal durante mais uma edição do Rota da Justiça, marcada para os dias 27, 28 e 29 de agosto.

A programação também contará com palestras, ações sociais e atendimentos prestados por instituições parceiras. Entre as atividades previstas está a 2ª Corrida Rota da Justiça.

O casamento comunitário integra o evento e oficializará a união de dezenas de casais. A iniciativa busca aproximar os serviços da Justiça da comunidade e ampliar o acesso da população aos serviços públicos.