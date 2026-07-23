Prefeitura de Porto Velho inicia nova sinalização de lombadas para ampliar a segurança no trânsito

Por Jhon Silva

Publicada em 23/07/2026 às 12h02

Quem circula pelas ruas de Porto Velho vai começar a notar uma mudança importante na sinalização viária. A Prefeitura deu início à pintura zebrada das lombadas, que passam a receber as cores amarelo e preto para aumentar a visibilidade dos redutores de velocidade e proporcionar mais segurança a motoristas, motociclistas e pedestres.

Lombadas mais visíveis significam mais segurança para quem circula pelas ruas da capital

A iniciativa começa pelas vias de maior movimento da capital, onde as equipes já iniciaram os serviços na lombada localizada na avenida Imigrantes, nas proximidades da Feira da 10ª Avenida, um dos pontos de maior circulação de veículos da capital. A escolha do local marca o início da nova etapa de sinalização viária, que será expandida gradativamente para outras regiões de Porto Velho, priorizando vias com grande fluxo de motoristas, motociclistas e pedestres.

A proposta é tornar as lombadas mais fáceis de identificar, principalmente no período noturno e em locais onde, por terem a mesma cor do asfalto, muitas vezes acabam sendo percebidas apenas quando o veículo já está muito próximo.

"Estamos iniciando esse trabalho pelas principais vias da cidade porque sabemos que a sinalização faz toda a diferença na segurança. Nosso objetivo é que os condutores consigam identificar as lombadas com antecedência, evitando acidentes e tornando o trânsito cada vez mais seguro para todos." disse o prefeito Léo Moraes.