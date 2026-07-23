Prefeitura de Ji-Paraná recupera pavimento com blocos no bairro Novo Horizonte

Por Natalino FS.

Publicada em 23/07/2026 às 11h29

Na manhã desta quinta-feira (23), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou serviços de recuperação do pavimento em blocos na rua Oliveira, no trecho entre as ruas Acerola e Vitória Régia, no bairro Novo Horizonte. A ação atende às solicitações da população, que apontou a existência de buracos e falhas no pavimento, aumentando o risco de acidentes.

Os trabalhos incluem a recomposição da base, a substituição de blocos danificados e a fixação das peças com cimento, garantindo maior durabilidade ao serviço. O objetivo é melhorar as condições de trafegabilidade e proporcionar mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Além de restaurar da rua, a intervenção contribui para a mobilidade urbana, reduzindo transtornos no deslocamento diário dos moradores e favorecendo o acesso ao comércio local, com reflexos positivos para a economia do bairro.

A moradora Cleide Barbosa da Silva Oliveira destacou a importância da obra para a comunidade. “Pedimos e a Prefeitura está nos atendendo. Nosso muito obrigado. Semana passada, uma jovem passava de moto quando caiu nos buracos e foi levada ao pronto-socorro. Hoje estamos acompanhando o trabalho e está ficando muito bom”, afirmou.

A administração municipal reforça que a população pode solicitar os serviços da Semosp por telefone ou WhatsApp, pelo número (69) 99289-1163. Para agilizar o atendimento, os moradores devem encaminhar fotos e a localização dos pontos que necessitam de reparos.