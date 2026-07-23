Confúcio Moura destaca união de esforços para viabilizar o projeto das marginais da BR-364

Por Assessoria

Publicada em 23/07/2026 às 11h12

Com recursos do Governo Federal, o projeto foi construído ao longo das gestões do ex-prefeito Delegado Arismar Araújo e da prefeita Marcilene Rodrigues, contando com a articulação do senador Confúcio Moura em Brasília para avançar rumo à sua execução.

A implantação das marginais da BR-364 representa um dos projetos mais importantes para o futuro de Pimenta Bueno. Durante visita ao município, o senador Confúcio Moura destacou que a iniciativa é fruto de um trabalho construído ao longo dos últimos anos, reunindo diferentes lideranças em torno de um objetivo comum: viabilizar um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da história do município.

Ao lado da prefeita Marcilene Rodrigues, o senador fez questão de reconhecer a contribuição das gestões que participaram da construção do projeto.

“Vale ressaltar ao povo de Pimenta Bueno que essa obra valorosa foi iniciada na gestão do prefeito Arismar Araújo e teve continuidade com a prefeita Marcilene.”

Confúcio também destacou que a articulação em Brasília foi fundamental para buscar os recursos federais e acompanhar o andamento do projeto junto ao Governo Federal.

“É um trabalho de mais de R$ 100 milhões em recursos federais. Tivemos uma atuação importante em Brasília e acompanhamos cada etapa desse processo para que esse projeto pudesse avançar.”

O ex-prefeito Delegado Arismar Araújo relembrou que o projeto começou a ser estruturado ainda durante sua administração e ressaltou a importância da atuação do senador para manter a proposta em andamento.

“Voltei ao gabinete do senador Confúcio e disse que só ele conseguiria resolver essa questão. Ele assumiu essa articulação e hoje vemos esse grande projeto avançando.”

Para a prefeita Marcilene Rodrigues, a implantação das marginais vai transformar a mobilidade urbana de Pimenta Bueno, oferecendo mais segurança, melhor organização do trânsito e novas perspectivas para o desenvolvimento da cidade.

“Essa obra vai facilitar a trafegabilidade, trazer mais segurança e contribuir para o crescimento de Pimenta Bueno.”

Ao reconhecer o trabalho desenvolvido pelas diferentes gestões e reafirmar o compromisso com o município, Confúcio Moura destacou que grandes investimentos públicos exigem continuidade administrativa, diálogo e cooperação entre os governos.