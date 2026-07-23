Filas, demora e sofrimento: a saúde de Rondônia precisa de soluções, afirma Dr. Benedito Alves

Por Assessoria

Publicada em 23/07/2026 às 11h17

A saúde pública continua sendo uma das maiores preocupações da população de Rondônia. Todos os dias, milhares de rondonienses enfrentam longas filas para conseguir consultas, exames e cirurgias, enquanto hospitais operam acima da capacidade e pacientes do interior precisam percorrer centenas de quilômetros em busca de atendimento especializado.

Essa realidade gera indignação e reforça a necessidade de políticas públicas que garantam um sistema de saúde mais eficiente, humanizado e acessível para todos.

Para o pré-candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves, a saúde deve ser tratada como prioridade absoluta. Com experiência na gestão pública e na área da saúde, ele defende que o Estado precisa investir com responsabilidade, planejamento e fiscalização para garantir que os recursos públicos resultem em melhorias concretas para a população.

"A saúde não pode esperar. Quando um paciente aguarda meses por uma consulta ou uma cirurgia, quem sofre é toda a família. O povo de Rondônia merece um atendimento digno, rápido e de qualidade", afirma.

Entre os principais desafios enfrentados atualmente na saúde pública de Rondônia estão:

Longas filas para consultas com médicos especialistas;

Demora na realização de exames e cirurgias;

Superlotação dos hospitais e prontos-socorros;

Falta de médicos especialistas em diversas regiões do estado;

Estrutura insuficiente em unidades de saúde;

Dificuldade de acesso da população do interior aos serviços especializados;

Escassez de equipamentos, medicamentos e insumos em algumas unidades;

Baixa oferta de leitos em períodos de maior demanda;

Necessidade de fortalecer a atenção básica para evitar a sobrecarga dos hospitais;

Falta de planejamento para ampliar e modernizar a rede pública de saúde.

Segundo Dr. Benedito Alves, enfrentar esses problemas exige compromisso permanente com a população e uma atuação firme na Assembleia Legislativa para cobrar resultados do Poder Executivo, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e defender investimentos que realmente cheguem à ponta.

Entre as propostas defendidas pelo pré-candidato estão a ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias; o fortalecimento da atenção básica; a valorização dos profissionais da saúde; incentivos para a fixação de médicos especialistas no interior; modernização dos hospitais estaduais; ampliação da oferta de leitos; descentralização dos atendimentos especializados e maior transparência na gestão dos recursos destinados à saúde.

Dr. Benedito Alves também destaca a importância de fortalecer a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças como câncer, diabetes, hipertensão e outras enfermidades crônicas, reduzindo filas e aumentando as chances de tratamento adequado.

"A população não quer privilégios. Quer respeito, atendimento humanizado e a certeza de que, quando precisar do sistema de saúde, encontrará portas abertas, profissionais preparados e estrutura adequada. Essa é uma luta que pretendo defender com firmeza na Assembleia Legislativa."

Para o pré-candidato, investir na saúde é investir na vida. Um sistema de saúde eficiente significa mais dignidade para as famílias, melhores condições de trabalho para os profissionais e mais qualidade de vida para toda a população de Rondônia.