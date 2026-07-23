Deborah Secco mostra barriga chapada durante passeio de barco em Noronha

Deborah Secco aproveitou a quarta-feira (22) de folga de um jeito de causar inveja! A atriz, de 46 anos, mostrou em seu Instagram o passeio de barco que fez em Fernando de Noronha, arquipélago queridinho dos famosos em Pernambuco.
Nos registros, Deborah exibiu seu corpo sarado, com uma barriga chapada, em um biquíni preto. Primeiro, ela mostrou o look em frente ao espelho. Em seguida, surgiu relaxando, deitada na lancha.
A atriz está acompanhada da filha, Maria Flor, de 10 anos, de seu relacionamento com o ator e modelo Hugo Moura, de quem se separou em abril de 2024.
“Que presente poder viver tudo isso com ela. Construindo histórias e memórias! Obrigada, Noronha, por ser esse lugar de absoluta paz e encontro íntimo com a natureza”, declarou Deborah.
Em recente entrevista, Deborah surpreendeu ao revelar que mantém a forma física treinando em casa e que não costuma seguir dietas.
Ela dispensa academias e usa apenas halteres de 10 kg, caneleiras e elásticos, focando na constância. “Eu sempre malhei, treinei, nunca fui uma ficcionada, então eu era meio turista, ficava seis meses indo muito e depois ficava três meses sem ir”, contou.
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