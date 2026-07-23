PL oficializa candidatura de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia: “Uma noite para ficar na história”

Por Assessoria

Publicada em 23/07/2026 às 09h54

A Convenção Estadual do Partido Liberal (PL), realizada na noite desta quarta-feira (22), em Porto Velho, oficializou a candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo de Rondônia. O evento ocorreu na Villa Privilege, antiga Talismã 21, e reuniu centenas de apoiadores, pré-candidatos e lideranças políticas vindas de diferentes municípios do estado.

Durante a convenção, também foi aprovada a aliança entre o PL e o Podemos, confirmando o deputado estadual Delegado Camargo como candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Marcos Rogério.

Em um ambiente marcado pela participação popular, entusiasmo e demonstrações de apoio, Marcos Rogério destacou que a convenção representa uma etapa importante na construção de um novo projeto para Rondônia, baseado na união de forças políticas e sociais comprometidas com o desenvolvimento do estado.

“Estamos cumprindo uma etapa muito importante. A partir de agora, cada candidato terá a oportunidade, respeitadas as regras eleitorais, de se apresentar ao eleitor com suas ideias e propostas. Estamos reunindo lideranças em torno de um único propósito: construir uma proposta e um caminho de mudança para Rondônia”, afirmou.

Marcos Rogério ressaltou que o projeto apresentado pelo PL pretende estabelecer uma gestão que respeite a população e avance em áreas essenciais, como saúde, segurança pública e infraestrutura.

“Queremos um estado que respeite as pessoas, que entregue a saúde que a população merece, a segurança pública que o rondoniense espera e a infraestrutura necessária para fazer Rondônia andar para frente”, declarou.

Ao destacar a forma como pretende conduzir esse processo de mudança, Marcos Rogério afirmou que o projeto não pretende romper de maneira irresponsável com o que está sendo realizado, mas corrigir os caminhos e estabelecer uma gestão com planejamento.

“A nossa proposta não é jogar tudo pro alto, virar tudo do avesso. A nossa proposta é corrigir o rumo. É governar com visão”, destacou.

O candidato ao Governo também defendeu a união como elemento fundamental para promover as transformações necessárias no estado. Segundo ele, diferenças políticas ou de pensamento não podem impedir a construção de um projeto coletivo voltado ao bem-estar da população.

“Não é dividindo que vamos avançar. É unindo pessoas, mesmo aquelas que tenham pensamentos diferentes. Se a motivação é cuidar de Rondônia e dos rondonienses, podemos reunir um time de excelência e entregar ao estado um governo que dê orgulho à nossa gente”, completou.

Candidato a vice-governador, o deputado estadual Delegado Camargo afirmou que decidiu integrar a chapa por reconhecer em Marcos Rogério experiência, preparo e capacidade para conduzir o Governo de Rondônia.

“Estou aqui como candidato a vice-governador porque encontro em Marcos Rogério uma pessoa preparada para governar Rondônia. Não há mais espaço para amadorismo. É preciso uma gestão eficiente, técnica e transparente”, declarou.

Delegado Camargo também afirmou que a mudança proposta pela chapa deverá ser percebida por meio de resultados concretos para a população.

“A mudança que vem não será apenas uma mudança no papel, mas uma mudança de entrega. Estarei ao lado de Marcos Rogério, ajudando e contribuindo para que as famílias rondonienses tenham mais tranquilidade e para que Rondônia tenha um novo destino”, destacou.

A presença de caravanas, apoiadores e lideranças de diferentes regiões demonstrou a mobilização do grupo em torno da candidatura. Com a oficialização da chapa formada por Marcos Rogério e Delegado Camargo, PL e Podemos iniciam uma nova etapa do projeto político que será apresentado aos eleitores rondonienses.

Marcos Rogério reforçou que a caminhada será pautada pelo diálogo, pela apresentação de propostas e pela construção de um governo capaz de devolver à população a confiança no futuro de Rondônia.