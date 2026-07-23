Doação feita ao município fortalece assistência às famílias ribeirinhas e comunidades em situação de emergência  

Por Letícia Regis

Publicada em 23/07/2026 às 09h09

Antes mesmo de a estiagem atingir seu período mais severo, a solidariedade já começa a chegar às comunidades que mais precisam. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, recebeu uma importante doação de roupas, calçados, kits infantis e outros itens de vestuário que serão destinados às famílias ribeirinhas afetadas pela situação de emergência decretada no município.

A união entre instituições e o poder público tem reforçado a rede de assistência às famílias que vivem nas comunidades ribeirinhas de Porto Velho. Os donativos, arrecadados em Guajará-Mirim, chegaram à capital por meio de uma parceria entre a Defesa Civil Municipal e o Sesc Mesa Brasil. Agora, todo o material passará por um processo de catalogação, triagem e organização para a montagem dos kits que serão entregues às famílias das 27 comunidades afetadas.

Mais do que roupas e acessórios, cada kit representa acolhimento e dignidade para quem enfrenta os impactos da seca. Em um período em que o acesso às comunidades se torna mais difícil e os desafios aumentam para centenas de famílias, a mobilização solidária reforça o compromisso da gestão municipal em cuidar de quem mais precisa.

O prefeito Léo Moraes destacou que a assistência às comunidades ribeirinhas é uma prioridade da administração e ressaltou a importância da união entre instituições para ampliar o alcance das ações humanitárias.

Segundo o coronel Marcelo Duarte, a Prefeitura mantém assistência contínua às comunidades atingidas

"Cada gesto de solidariedade faz diferença na vida de quem enfrenta esse momento difícil. Agradecemos à Fecomércio e ao Sesc Mesa Brasil por essa parceria, que fortalece o trabalho da Prefeitura e nos permite levar mais dignidade às famílias ribeirinhas. Nosso compromisso é fazer com que essa ajuda chegue a quem realmente precisa, com organização, responsabilidade e rapidez".

Segundo o diretor executivo da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil, coronel Marcelo Duarte, além da distribuição dos donativos, a Prefeitura mantém diversas frentes de atuação voltadas às comunidades atingidas.

"Seguimos atuando nas comunidades com o atendimento às famílias, o mapeamento das áreas de risco e as ações de preparação para o período mais intenso da estiagem. Assim que os kits estiverem prontos, faremos a entrega para ajudar a amenizar os impactos enfrentados pelas famílias ribeirinhas”.

Enquanto os kits são preparados, a Prefeitura segue monitorando as comunidades em situação de emergência e intensificando as ações preventivas e de assistência. A iniciativa reafirma que enfrentar os efeitos da estiagem vai além das medidas técnicas: passa também pela solidariedade, pela cooperação entre instituições e pelo cuidado com as pessoas que mais dependem do apoio do poder público.