Políticos de Vilhena participam de convenções partidárias e consolidam projetos para as eleições de 2026

Por Mario Quevedo / RondoniaDinamica

Publicada em 23/07/2026 às 09h30

As convenções partidárias realizadas nesta semana e na próxima, em sua maioria em Porto Velho, reúnem lideranças de todo o Estado e marcam uma etapa decisiva para os pré-candidatos de Vilhena. Os encontros servirão para homologar os nomes que disputarão as eleições de 2026 e consolidar os projetos políticos de representantes do município para cargos estaduais e federais.

Na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Vilhena terá um dos maiores grupos de pré-candidatos do Cone Sul.

Pelo PSD, participam das convenções Wesley Germiniano e a ex-vereadora Clérida Alves, conhecida como Clérida do Carmozino. O Republicanos será representado pelo vereador Eliton Costa e pelo vice-prefeito Aparecido Donadoni.

O Avante apresentará a deputada estadual Rosângela Donadon, que buscará a reeleição, além da ex-vereadora Cidinha Albuquerque e do ex-secretário municipal de Obras Laércio Torres.

Também colocaram seus nomes à disposição o jornalista Paulo Mendes, pelo União Brasil; o professor Willian, pelo PCdoB; Caçupa, pelo PT; e o deputado estadual Luizinho Goebel, do PL, que tentará renovar seu mandato.

Na disputa pela Câmara dos Deputados, Vilhena contará com quatro pré-candidatos: o ex-deputado federal Natan Donadon (União Brasil), o ex-vereador Dhonatan Pagani (Podemos), a advogada Vera Paixão (Republicanos) e Rosângela Cipriano (PSB).

Já na corrida pelo Senado Federal, a professora Anandreia Trovó buscará a homologação de sua candidatura pelo PSOL.

Outros nomes do Cone Sul

Além dos representantes de Vilhena, outras lideranças da região também participam das convenções partidárias. Em Cerejeiras, o empresário Wiveslando Neiva (PL) é pré-candidato à Assembleia Legislativa, enquanto o deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) disputará uma vaga na Câmara dos Deputados.

Já Colorado do Oeste será representado pelo professor Ribamar, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD.

Com a conclusão das convenções, os partidos oficializarão seus candidatos para as eleições de outubro. A expressiva participação de lideranças de Vilhena e do Cone Sul demonstra a expectativa da região de ampliar sua representatividade política tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional, fortalecendo a defesa de suas demandas em Porto Velho e Brasília.