Motorista é preso com revólver e munições durante abordagem da PM

Por hora1rondonia.com

Publicada em 23/07/2026 às 08h40

Um homem de aproximadamente 40 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (22) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, durante uma ação de policiais militares do 5º Batalhão na Rua Petrolina com a Rua Plácido de Castro, no bairro Jardim Santana, região Leste de Porto Velho. O suspeito dirigia um automóvel quando foi abordado pelos militares, que encontraram um revólver calibre .38 e seis munições intactas em sua posse.

De acordo com as informações preliminares, a equipe da Polícia Militar foi acionada por meio do telefone de emergência 190 após uma denúncia informar que o motorista de um carro estaria circulando armado pela região. Diante da denúncia, os policiais intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o veículo com as características repassadas, realizando a abordagem de forma imediata.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, durante a revista no interior do automóvel os policiais encontraram um revólver calibre .38 acompanhado de seis munições intactas. Questionado sobre a procedência da arma e se possuía autorização para portá-la, o suspeito preferiu não prestar esclarecimentos aos militares.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido à Central de Flagrantes de Porto Velho, onde foi apresentado à autoridade policial. A arma e as munições foram apreendidas e o caso seguirá sob investigação para apurar a origem do armamento e a adoção das medidas judiciais cabíveis.