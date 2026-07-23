Samuel Costa defende agricultura familiar e critica precarização do trabalho no campo em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 23/07/2026 às 09h15

O candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, afirmou que o desenvolvimento do setor agropecuário deve ser acompanhado da valorização dos trabalhadores rurais e da distribuição dos benefícios econômicos gerados pela produção. Segundo ele, não é possível celebrar recordes de produtividade enquanto milhares de trabalhadores continuam submetidos a condições precárias de trabalho.

Costa criticou o que classificou como a concentração de riqueza nas mãos da elite do agronegócio. Na avaliação do candidato, parte dos grandes grupos econômicos do setor promove um modelo de produção que concentra lucros e mantém relações de trabalho precárias, especialmente durante as safras de milho, café e grãos em Rondônia.

“O crescimento da produção precisa significar também melhores salários, respeito aos direitos trabalhistas e condições dignas para quem trabalha diariamente no campo. Não podemos aceitar que a riqueza fique concentrada enquanto o trabalhador rural continua sendo o elo mais vulnerável da cadeia produtiva”, afirmou.

Como alternativa, Samuel Costa defende um modelo de desenvolvimento voltado para o fortalecimento da agricultura familiar, das cooperativas, das pequenas agroindústrias e da agregação de valor à produção regional. Segundo ele, regiões como a Região do Café, a Zona da Mata, a BR-429, o Cone Sul, o Vale do Jamari, o Eixo do Madeira e a Pérola do Mamoré possuem potencial para ampliar a produção, gerar empregos e industrializar os produtos locais, sem abrir mão da proteção aos trabalhadores.

O candidato também ressaltou a importância da atuação dos Auditores Fiscais do Trabalho no combate à precarização das relações de trabalho e ao descumprimento da legislação trabalhista. Para Costa, fortalecer a fiscalização significa garantir dignidade, segurança e justiça social para quem produz a riqueza do campo.

Ao apresentar sua visão para o desenvolvimento de Rondônia, Samuel Costa afirmou que seu governo buscará conciliar crescimento econômico, fortalecimento da agricultura familiar, incentivo às pequenas indústrias e respeito aos direitos dos trabalhadores rurais, promovendo um modelo de desenvolvimento mais inclusivo e sustentável.