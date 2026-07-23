 Bairro Zona Sul recebe mais uma importante ação de cidadania e assistência social

Por Assessoria

Publicada em 23/07/2026 às 08h48

Por meio do CRAS, do Cadastro Único Itinerante e do Banco de Alimentos, a Prefeitura de Ariquemes levou serviços essenciais diretamente à comunidade.

Quase 4 toneladas de alimentos, distribuídas em 138 kits, foram entregues às famílias atendidas, promovendo mais segurança alimentar e dignidade para quem mais precisa.

Além disso, foram realizados 40 atendimentos no Cadastro Único, garantindo a atualização cadastral e o acesso aos programas sociais.

Uma ação que demonstra o compromisso da Prefeitura em aproximar os serviços públicos da população, levando cuidado, inclusão e mais qualidade de vida às famílias ariquemenses.