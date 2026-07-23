Pontes são incendiadas na zona rural do município de Governador Jorge Teixeira
Por Assessoria
Publicada em 23/07/2026 às 08h58
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Duas pontes localizadas na Linha 625, km 20, na zona rural de Governador Jorge Teixeira, foram atingidas por um incêndio na manhã desta terça-feira (21), provocando prejuízos à infraestrutura do município e deixando o tráfego totalmente interditado na região.

De acordo com informações, o fogo começou por volta das 8h30 e atingiu a ponte sobre o Rio Torre e outra estrutura conhecida como Ponte do Jeremias. Antes da chegada da Polícia Militar, moradores da comunidade, com apoio de servidores da Prefeitura Municipal, conseguiram controlar as chamas, evitando que o incêndio se espalhasse ainda mais.

Durante a vistoria, foi constatado que as duas pontes sofreram graves danos estruturais, tornando impossível a passagem segura de veículos e pedestres. As estruturas permaneceram interditadas por risco de desabamento.

A Perícia Técnico-Científica foi acionada para analisar o local e, conforme informações preliminares, há indícios de que o incêndio tenha sido provocado de forma criminosa. Foram encontrados vestígios compatíveis com a utilização de pneus como combustível, incluindo resíduos de arames característicos de pneus queimados sobre as duas pontes.

Geral TRAFÉGO INTERDITADO
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