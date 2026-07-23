PM prende suspeito armado em local onde irmão foi baleado e esposa morreu a tiros

Por Folha do Sul

Publicada em 23/07/2026 às 08h40

Na tarde de ontem, a Guarnição Reforço da Polícia Militar abordou e prendeu um homem que estava com um revólver calibre .38 carregado com 6 munições, após ele entrar com a arma em um marcadinho do bairro Cristo Rei, em Vilhena.



Embora não tenha tido acesso à Boletim de Ocorrência, que ainda não foi registrado, o FOLHA DO SUL ON LINE apurou extraoficialmente que a prisão foi feita nas proximidades do mesmo mercadinho onde outro homem foi alvejado com vários tiros esta semana.



Preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, o homem abordado ontem é irmão do que sobreviveu ao ataque a tiros recentemente. Ele também e marido da garota de 19 anos assassinada no atentado anterior



Ainda não há informações oficiais sobre a autoria e a motivação de ambos os ataques. No caso do homem baleado esta semana, ele passou por cirurgia e já saiu da UTI, mas permanece internado no Hospital Regional.