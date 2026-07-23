Homem é preso após ameaçar clientes de bar com facas em Vilhena

Um homem foi detido após protagonizar momentos de tensão em um bar localizado na avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.
Conforme consta no registro da ocorrência policial, ele é suspeito de ameaçar clientes do estabelecimento utilizando facas, além de desacatar os policiais durante a intervenção e oferecer resistência à prisão.
De acordo com as informações registradas, a polícia foi acionada após denúncias de que um homem estaria intimidando pessoas que estavam no local. Ao chegar ao estabelecimento, os agentes localizaram o suspeito e realizaram a abordagem.
Durante a revista pessoal, segundo narra a ocorrência, foram encontradas duas facas presas à cintura do infrator e testemunhas relataram que ele teria chegado ao bar de bicicleta, exibido uma das armas brancas e passado a ameaçar os frequentadores, afirmando que poderia atingir qualquer pessoa que tentasse reagir.
Ainda conforme os relatos colhidos no local, o suspeito permaneceu nas proximidades do estabelecimento, encarando clientes e tentando provocar conflitos até a chegada da equipe policial, o que aumentou o temor entre as pessoas que estavam no bar.
Quando recebeu voz de prisão, o homem teria, supostamente, segundo versão policial, se recusado a obedecer às determinações legais, passando a desacatar os policiais e tentando impedir sua condução.
O boletim de ocorrência registrado pelos militares afirma ainda que ele ainda investiu contra os agentes com socos e chutes, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e efetuar a prisão.
Após ser controlado, o suspeito foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis por parte da Polícia Civil.
Conforme os procedimentos previstos em lei, foi lavrado o registro correspondente, ficando o caso à disposição da autoridade policial responsável, que dará continuidade às investigações e adotará as medidas legais pertinentes.
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