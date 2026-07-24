TRE de Rondônia dá 72 horas para PRTB, PSDB, Cidadania, Agir, União Brasil e PSDC apresentarem contas anuais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/07/2026 às 10h30

PORTO VELHO, RO - A 4ª Zona Eleitoral de Vilhena expediu mandados de citação para que seis diretórios municipais apresentem as prestações de contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2025. As determinações alcançam o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Cidadania, o Agir, o União Brasil e o Partido Social Democrata Cristão (PSDC).

Em todos os processos, o prazo estabelecido é de 72 horas, contado a partir da juntada aos autos do respectivo mandado de citação cumprido. Os partidos, seus presidentes e tesoureiros, ou os substitutos legais, também devem constituir advogado por meio de procuração.

Os mandados registram que a falta de apresentação das contas e da procuração dentro do prazo poderá resultar no julgamento das contas como não prestadas. A documentação contábil deverá ser encaminhada por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCA), enquanto a procuração deverá ser anexada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe).

No processo nº 0600022-68.2026.6.22.0004, a Justiça Eleitoral citou o Diretório Municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro em Vilhena para apresentar as contas de 2025. O mandado menciona Edmur Leal entre os interessados e determina que o partido, o presidente e o tesoureiro cumpram a obrigação no prazo fixado.

O Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira foi citado no processo nº 0600023-53.2026.6.22.0004. A determinação também concede 72 horas para que o PSDB de Vilhena apresente a prestação de contas anual, com a documentação remetida pelo SPCA e a procuração inserida no PJe.

No processo nº 0600025-23.2026.6.22.0004, a citação foi direcionada ao Cidadania de Vilhena. Edmur Leal e Rafael Dotti aparecem entre os interessados. O mandado estabelece o mesmo prazo de 72 horas e registra que o descumprimento poderá levar ao julgamento das contas como não prestadas.

O Agir é parte do processo nº 0600027-90.2026.6.22.0004, no qual Natan Donadon figura entre os interessados. O Diretório Municipal do partido em Vilhena foi citado para apresentar as contas do exercício financeiro de 2025, com a necessidade de constituição de advogado e apresentação da respectiva procuração.

O União Brasil foi citado no processo nº 0600024-38.2026.6.22.0004. Wesley Rodrigo Germiniano de Oliveira da Silva aparece entre os interessados. Conforme o mandado, o diretório municipal deve apresentar a prestação de contas no prazo de 72 horas, contado da juntada da citação cumprida.

A sexta citação envolve a Comissão Provisória do Partido Social Democrata Cristão em Vilhena, no processo nº 0600026-08.2026.6.22.0004. Ederson Moreira Deiro figura entre os interessados. A Justiça Eleitoral determinou a apresentação das contas anuais de 2025, com a documentação contábil encaminhada pelo SPCA e a procuração juntada ao PJe.