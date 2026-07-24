Ana Hickmann e Edu Guedes curtem a Grécia em clima de romance:

Por R7

Publicada em 24/07/2026 às 10h31

Ana Hickmann e Edu Guedes estão curtindo, em clima de romance, uma viagem para a Grécia. Nesta quinta-feira (23), a apresentadora da RECORD compartilhou um registro coladinha com o marido, chef de cozinha.

Ana já havia postado alguns cliques em que mostrou aos seguidores alguns pontos turísticos que eles visitaram.

“Felicidade, amor, aventura, viagem gastronômica e cultural. Estamos amando a Grécia. Os três primeiros dias foram incríveis“, disse.

“Existem viagens incríveis; de tempos em tempos tiramos férias, mas dessa vez podemos dizer que a Grécia superou tudo!! Viajar com nossos filhos é o maior presente de todos. Nossa jornada aqui está só começando. Primeira parada Athenas. Viva a Grécia“, declararam Ana e Edu.