Flávio reforça apoio a Marcos Rogério e fala em revisar pedágio da BR-364: “O povo não pode pagar uma conta injusta”

Por Assessoria

Publicada em 24/07/2026 às 10h33

O pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, reforçou seu apoio à candidatura de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia e assumiu o compromisso de trabalhar pela revisão do pedágio na BR-364. Em mensagem dirigida aos rondonienses, Flávio afirmou que o estado precisa de um governador preparado, firme e capaz de defender seus interesses junto ao Governo Federal.

A manifestação ocorreu após Marcos Rogério ter o nome oficializado pelo Partido Liberal como candidato ao Governo do Estado. Ao pedir o apoio da população, Flávio apresentou a eleição do candidato como parte de uma decisão sobre o futuro de Rondônia e sobre quem terá coragem para enfrentar os principais problemas do estado.

“Por isso, o meu total apoio ao meu amigo Marcos Rogério para governador”, declarou.

Flávio ressaltou que conhece a trajetória, o preparo e a capacidade do candidato para liderar Rondônia.

“Eu conheço bem o Marcos, sei da sua seriedade, da sua capacidade, do seu preparo e da firmeza com que ele sempre defendeu os interesses de Rondônia e também do Brasil”, afirmou.

Segundo o presidenciável, Rondônia exerce um papel estratégico na economia nacional, produz riquezas e contribui para colocar alimentos na mesa dos brasileiros, mas ainda não recebe o tratamento que merece nas decisões tomadas em Brasília.

“Rondônia é um estado que produz, que gera riqueza, que ajuda a colocar comida na mesa dos brasileiros. Então, não pode continuar sendo tratada como se estivesse no fim da fila de Brasília”, destacou.

Pedágio da BR-364

Um dos principais pontos da mensagem foi o compromisso assumido por Flávio Bolsonaro em relação ao pedágio na BR-364. Ele revelou que Marcos Rogério levou até ele a preocupação da população com uma cobrança que possa penalizar diretamente quem trabalha, produz e depende da rodovia.

Flávio afirmou que produtores rurais, caminhoneiros, comerciantes e milhares de famílias não podem ser obrigados a pagar uma conta injusta.

“O povo de Rondônia não aceita um pedágio na BR-364 que penalize quem trabalha, quem produz e quem depende dessa rodovia para viver”, declarou.

Diante da cobrança apresentada por Marcos Rogério, o pré-candidato à Presidência assumiu o compromisso de buscar a revisão do pedágio ao lado do candidato ao Governo.

“Eu assumo o compromisso de trabalhar ao lado do Marcos Rogério para buscar a revisão dessa questão do pedágio, defendendo uma solução que respeite os interesses de Rondônia. Desenvolvimento precisa acontecer, mas com justiça e respeito ao cidadão”, afirmou.

A declaração fortalece a candidatura de Marcos Rogério ao Governo e projeta uma parceria entre Rondônia e o futuro Governo Federal. A proposta é garantir que o estado tenha voz nas decisões nacionais e não seja novamente colocado em segundo plano.

Ao agradecer o apoio, Marcos Rogério destacou que a união está baseada em princípios, valores e no compromisso de enfrentar os problemas de quem trabalha e produz.

“Rondônia precisa ter voz, força e respeito nas decisões que impactam o nosso povo. Seguimos juntos, somando forças por um projeto que conecta Rondônia ao Brasil e coloca os interesses da nossa gente em primeiro lugar”, declarou o candidato.

Ao final da mensagem, Flávio convocou os rondonienses a caminharem ao lado de Marcos Rogério e reforçou que a eleição de 2026 será o momento de escolher quem está preparado para defender o estado, enfrentar os problemas e cobrar aquilo que é direito da população.