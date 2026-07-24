Mais de 8,5 mil servidores valorizados: Porto Velho vive marco histórico na gestão pública

Por Helen Paiva

Publicada em 24/07/2026 às 10h55

Sabe quando a gente percebe que um compromisso antigo finalmente virou realidade? É exatamente esse o sentimento dos servidores municipais com a aprovação do pacote de 14 leis na Câmara Municipal.

Mais do que aprovação de textos legais, o que Porto Velho assistiu foi a concretização de um respeito construído no diálogo.

A conta é simples e o impacto é gigante:

São 8.559 servidores municipais beneficiados diretamente, alcançando 35 carreiras em reas vitais como Saúde, Educação, Infraestrutura e Administração Geral. Quando o servidor trabalha valorizado e com segurança no bolso, quem ganha de verdade é a população que chega ao posto de saúde, à escola ou precisa de atendimento na prefeitura.

As mudanças começam a valer a partir de outubro e tratam de reparações históricas. Dá uma olhada no tamanho desse avanço:

3.500 professores e especialistas: Garantia do reajuste do piso salarial do magistério (5,4%), mantendo a política de valorização da nossa educação.

2.530 profissionais de apoio e administrativos: Reajuste do Auxílio de Incentivo às Atividades Específicas, que passou de R$ 300 para R$ 400, uma correção que a categoria aguardava desde 2013!

Cuidado com a Saúde e com quem cuida da gente

1.250 profissionais de enfermagem: Criação do Auxílio de Incentivo, garantindo adicionais de R$ 500 e R$ 700 para auxiliares, técnicos e enfermeiros.

240 profissionais da área odontológica: Ganho real expressivo, com reajuste na gratificação que representa mais de 34% de aumento sobre o vencimento básico.

42 Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias: Conquista histórica da transposição para o regime estatutário, garantindo isonomia e direitos iguais.

104 condutores de emergência: Regularização do cargo de Condutor de Ambulância e das gratificações para quem socorre vidas na capital e nos distritos.

Respeito a quem faz a cidade funcionar

636 garis: Criação e incorporação da gratificação própria da função (R$ 750), garantindo um valor fixo que traz segurança financeira para a vida toda e para a futura aposentadoria.

176 operadores de máquinas pesadas: Gratificação unificada em R$ 2.600, gerando um aumento de até 36% no benefício.

33 trabalhadores da manutenção e conservação: Gratificação de R$ 450 para as equipes que cuidam dos reparos e roço de escolas e unidades de saúde.

Construído a muitas mãos

Para o Prefeito Leo Moraes, diferente de medidas impostas, cada um dos 14 projetos foi fruto de reuniões e negociações diretas entre a administração municipal e as representações das categorias. “Trabalhar junto com o servidor é entender que a cidade só anda quando quem faz a engrenagem girar é respeitado. O que vimos na Câmara foi um passo decisivo para o futuro de Porto Velho".

Com a aprovação nas duas votações, os projetos seguem para sanção do prefeito Léo Moraes e publicação oficial, abrindo um novo capítulo de eficiência, valorização e orgulho para o funcionalismo público da nossa capital.