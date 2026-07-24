Planejamento antecipado fortalece ações da Defesa Civil para o período de estiagem 

Por Jhon Silva

Publicada em 24/07/2026 às 11h07

A preparação para enfrentar os impactos da estiagem em Porto Velho começou antes mesmo da chegada do período mais crítico de seca. Aproveitando o momento em que o Rio Madeira ainda apresenta condições seguras de navegação, a Defesa Civil Municipal já colocou em prática uma série de medidas preventivas voltadas principalmente ao atendimento das comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira.

Para fortalecer esse trabalho, um decreto assinado pelo prefeito Léo Moraes designou o diretor executivo da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC), coronel Marcelo Duarte, como supervisor das ações relacionadas às enchentes e cheias. A função será voltada ao planejamento, acompanhamento técnico, fiscalização e articulação entre os órgãos envolvidos, sem interferir na execução operacional das equipes.

Apesar da designação estar relacionada ao ciclo hidrológico de 2026, o foco neste momento é a estiagem, período que exige atenção especial devido às dificuldades de navegação, ao abastecimento das comunidades ribeirinhas e ao aumento do risco de queimadas e da piora da qualidade do ar.

Entre as primeiras medidas está o reforço do estoque de água potável que será distribuída às comunidades mais afetadas pela redução do nível do Rio Madeira. A Defesa Civil também prepara novas missões para o fim deste mês e início de agosto, organizando toda a logística necessária para garantir assistência às famílias durante o período de seca.

A experiência adquirida durante a Operação SOS Ribeirinhos, serviu como base para o planejamento deste ano. O decreto reconhece a atuação do coronel Marcelo Duarte na coordenação e articulação entre órgãos municipais, estaduais, federais e forças de segurança, experiência que será novamente aplicada nas ações preventivas. "Nosso foco neste momento é a prevenção. Estamos antecipando o planejamento, fortalecendo a logística e preparando as equipes para atender as comunidades do Baixo Madeira durante a estiagem, reduzindo os impactos antes que eles aconteçam." disse Marcelo.

Após o período de seca, o município iniciará o planejamento específico para as ações relacionadas à cheia do Rio Madeira, acompanhando a evolução do ciclo hidrológico e adotando as medidas necessárias para minimizar os impactos à população. "Aprendemos que a melhor forma de proteger a população é agir antes dos problemas acontecerem. Estamos organizando nossas equipes, fortalecendo a Defesa Civil e planejando cada etapa para que Porto Velho esteja preparada tanto para a estiagem quanto para os demais desafios que surgirem ao longo do ano." ressaltou o prefeito Léo Moraes.