Confúcio Moura defende novo salto da agricultura familiar com agregação de valor à produção rural

Por Assessoria

Publicada em 24/07/2026 às 11h04

Em Nova Brasilândia d’Oeste, maior município produtor de café de Rondônia, senador reafirma uma trajetória de mais de três décadas de apoio aos pequenos produtores e defende investimentos para fortalecer as cadeias do café e da apicultura.

Há mais de 30 anos, quando iniciou sua vida pública, Confúcio Moura passou a defender um modelo de desenvolvimento voltado ao fortalecimento da agricultura familiar. Como prefeito, deputado federal, governador e agora senador, manteve o incentivo à organização dos produtores, à agroindustrialização e à agregação de valor aos produtos do campo.

Essa trajetória voltou a ser destacada durante encontro com cafeicultores, apicultores e produtores rurais de Nova Brasilândia d’Oeste, município que lidera a produção de café em Rondônia. Na ocasião, o senador ouviu as demandas dos produtores e defendeu novos investimentos para ampliar a industrialização, melhorar a padronização da produção e abrir novos mercados para o café especial e o mel.

Ao lembrar as primeiras agroindústrias implantadas ainda na década de 1990, Confúcio destacou que muitos pequenos produtores cresceram, consolidaram seus negócios e hoje comercializam seus produtos para diferentes regiões do país.

“Todo mundo tem o direito de crescer. Hoje eu aprendi que o melhor caminho é ouvir quem produz e investir naquilo que realmente as pessoas precisam.”

Durante o encontro, produtores apresentaram desafios comuns às duas cadeias produtivas: necessidade de equipamentos para processamento, melhoria da padronização, certificação e fortalecimento das associações. Para o senador, investir nessas etapas significa aumentar a renda das famílias e permitir que o pequeno produtor participe de mercados cada vez mais competitivos.

A agenda também foi marcada pelo relato da produtora de café especial, Regiane Oliveira da linha 118, que contou sustentar a família com uma pequena propriedade rural e emocionou os participantes ao revelar que o filho sonha em seguir o mesmo caminho e se tornar cafeicultor. Para Confúcio Moura, histórias como essa mostram que investir na agricultura familiar é criar oportunidades para que as novas gerações permaneçam no campo com dignidade, renda e perspectivas de futuro.