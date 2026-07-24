Instituições e empresas confirmam participação e reforçam expectativa para a 2ª edição da Agrotec 2026

Por Jean Carla Costa

Publicada em 24/07/2026 às 11h38

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), intensificou os preparativos para a 2ª edição da Agrotec 2026 com uma série de reuniões de alinhamento envolvendo instituições públicas, entidades parceiras, empresários, expositores e representantes da imprensa local.

Os encontros tiveram como objetivo apresentar a estrutura da feira, definir espaços, integrar as ações dos participantes e fortalecer a divulgação do evento, que será realizado de 26 a 30 de agosto, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O grande interesse dos parceiros confirma a expectativa de uma edição ainda maior, consolidando a Agrotec como uma das principais vitrines do agronegócio e da agricultura familiar de Rondônia.

Durante as reuniões, representantes de órgãos públicos, instituições de ensino, entidades do setor produtivo, empresas e veículos de comunicação conheceram o mapa oficial da feira, a organização dos pavilhões e as oportunidades que serão oferecidas aos visitantes.

Para o secretário municipal de Agricultura, Douglas Bener, o envolvimento de todos os segmentos é essencial para o sucesso do evento. "A grande procura por espaços demonstra a credibilidade da Agrotec. Estamos construindo uma feira organizada, que valoriza a produção local, fortalece o agronegócio e gera oportunidades para Porto Velho."

O secretário adjunto da Semagric, Rodrigo Ribeiro, ressaltou que "a união entre o poder público, as instituições e a iniciativa privada fortalecem o evento e amplia as oportunidades de desenvolvimento do setor produtivo."

Já o coordenador da Agrotec 2026, Herlan Alves Lopes, destacou que "o interesse crescente dos expositores comprova que a Agrotec se consolidou como um importante espaço para negócios, inovação e troca de conhecimento."

A comunicação também terá papel estratégico nesta edição. Em reunião com representantes da imprensa local, foram apresentados os detalhes da estrutura do evento e o projeto do Pavilhão de Imprensa, espaço que dará suporte às coberturas jornalísticas durante os cinco dias da feira.

O secretário municipal de Comunicação, Francisco Costa, destacou a importância da parceria com os veículos de comunicação.

"A imprensa é uma grande aliada para mostrar à população a força da Agrotec e o trabalho desenvolvido pela Prefeitura em apoio ao setor produtivo.

Queremos que toda a sociedade acompanhe e participe deste grande evento." A expectativa é reunir milhares de visitantes em uma programação voltada à inovação, tecnologia, geração de negócios, prestação de serviços e valorização do campo.