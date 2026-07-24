Porto Velho recebeu secretário nacional e ampliou diálogo para fortalecer o turismo

Por Jhon Silva

Publicada em 24/07/2026 às 11h49

Porto Velho recebeu, nesta quinta-feira (23), a visita do secretário nacional de Políticas de Turismo, Augusto Lira da Rocha, em uma agenda dedicada à valorização do patrimônio histórico, ao fortalecimento do turismo e à apresentação de projetos que vêm transformando a capital em um dos principais destinos de turismo de natureza da região Norte.

Augusto Lira afirmou que ficou surpreso com a estrutura da capital e encantado com o potencial turístico de Porto Velho

Ao longo do dia, Augusto Lira conheceu alguns dos principais cartões-postais da cidade, como o Memorial Rondon, a Praça das Três Caixas D'Água, o Cemitério das Locomotivas e a região da Candelária. A programação foi encerrada no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde foram entregues as comendas Mário de Andrade e Rio Madeira, lançado o Manual da Pesca Esportiva e apresentados novos projetos voltados ao desenvolvimento do turismo local.

Durante a cerimônia, o secretário nacional recebeu a Comenda Mário de Andrade, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em favor do turismo brasileiro. Ao agradecer a homenagem, Augusto Lira afirmou que ficou surpreso com a estrutura da capital e encantado com o potencial turístico de Porto Velho.

"Não conhecia a cidade e saio muito impressionado com a riqueza do patrimônio histórico, da pesca esportiva e do trabalho que está sendo realizado para divulgar esses atrativos".

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, explicou que a visita marcou um momento histórico para o município. Segundo ele, a programação apresentou ao Ministério do Turismo os projetos que vêm sendo desenvolvidos para consolidar Porto Velho como referência no turismo de natureza.

Aleks Palitot explicou que a visita marcou um momento histórico para o município

"Entregamos o Manual da Pesca Esportiva, o mapa turístico, a identidade visual de Porto Velho como Capital da Pesca Esportiva e acompanhamos a assinatura do termo com o Sebrae para elaboração do novo Plano Municipal de Turismo. É uma oportunidade de mostrar ao Brasil o potencial da nossa cidade."

Durante a solenidade, também foram entregues homenagens a personalidades que contribuem para o desenvolvimento do turismo.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Instituto Fecomércio em Rondônia, Raniery Araújo Coêlho, recebeu a Comenda Mário de Andrade e dedicou o reconhecimento aos empresários e colaboradores da instituição.

"Essa homenagem representa o trabalho de toda a Federação do Comércio, dos sindicatos, da diretoria e dos nossos colaboradores, que ajudam diariamente no desenvolvimento do turismo de Porto Velho."

O prefeito Léo Moraes afirmou que a visita do secretário nacional representa o reconhecimento do potencial turístico da capital e fortalece os projetos que vêm sendo desenvolvidos pela gestão municipal.

Léo Moraes afirmou que a visita do secretário nacional representa o reconhecimento do potencial turístico da capital

"Porto Velho vive um novo momento. Temos o Rio Madeira, a maior diversidade de peixes catalogados do mundo, somos referência em observação de aves, temos uma gastronomia forte e um patrimônio histórico único. Agora estamos mostrando tudo isso para o Brasil."

Léo Moraes também lembrou que a Prefeitura já executa investimentos para ampliar os espaços turísticos da cidade, entre eles a revitalização do Cemitério das Locomotivas, do Mercado do Peixe, da Beira Rio e a retomada da Locomotiva 18, além de novos projetos para ampliar o circuito turístico da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Além da Comenda Mário de Andrade, a solenidade contou com a entrega da Comenda Rio Madeira aos empresários Márcio Belmont Barreto, representante da CVC Viagens e da M&A Viagens, e Danillo Fernandes Lopes, presidente da Associação dos Condutores de Pesca Esportiva de Rondônia (ACPE/RO), em reconhecimento à contribuição para o fortalecimento do turismo no estado.

A programação reuniu representantes do poder público, empresários e instituições ligadas ao setor, consolidando mais um passo na estratégia de posicionar Porto Velho como um dos principais destinos de turismo de natureza, pesca esportiva, patrimônio histórico e observação de aves do país.

Texto: Jhon Silva