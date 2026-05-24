Transpostos listados nas Portarias nºs 4.213, 4.214, 4.215 e 4.217 devem comparecer às COGEPs para entrega de documentos

Local de atendimento: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) – Coordenação de Gestão de Pessoal no Ex-Território Federal de Roraima (COGEP/RR).

Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 214, Bairro Centro – Boa Vista/RR.

Horário: 8h às 12h e 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.