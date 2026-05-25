Rondônia se destaca em festival nacional de dança com premiações do Ballet Rita Nascimento

Por Assessoria

Publicada em 25/05/2026 às 08h10

O talento artístico de Rondônia voltou a ganhar projeção nacional. Em meio a 211 coreografias apresentadas por grupos de todo o país, o Ballet Rita Nascimento conquistou importantes premiações e reafirmou a força da dança produzida na Amazônia.

A delegação rondoniense alcançou destaque em diferentes categorias, demonstrando versatilidade técnica, sensibilidade artística e excelência coreográfica. Entre os resultados conquistados estão:

* “Vida Nordestina” – Ballet Livre: 3º lugar

* “À Deriva” – Jazz Lírico (solo da bailarina Vitória): 3º lugar

* Solo de Repertório Clássico - "Harlequinade" Júlia Façanha: 3° lugar

* Solo de Repertório Clássico - "Paysant" Ana Júlia: 3° lugar

* Solo de Repertório Clássico - "Pássaro Azul* "Laura Paiva: 3° Lugar

* “Chegou a Hora” – Tributo a Tim Maia: 2º lugar

* “Radiant” – Jazz Grupo: 2º lugar

As premiações representam não apenas o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Ballet Rita Nascimento, mas também a valorização da cultura e da formação artística em Rondônia. O desempenho do grupo evidencia o crescimento técnico da dança no estado e o potencial de jovens artistas rondonienses em competições nacionais.

Em publicação nas redes sociais, a emoção tomou conta da equipe e das famílias das bailarinas: “Esse é o início de muitas conquistas que ainda estão por vir. Orgulho demais de vocês!”

A conquista reforça o papel transformador da arte, especialmente da dança, na formação humana, disciplina, autoestima e expressão cultural de crianças e adolescentes. Para Rondônia, o resultado simboliza mais um passo na consolidação do estado no cenário nacional das artes cênicas.

Parabéns às bailarinas, professores, coreógrafos, familiares e toda a equipe do Ballet Rita Nascimento pela dedicação e pelo brilhante desempenho.