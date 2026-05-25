Guaporé atropela Humaitá fora de casa e se garante na segunda fase do Brasileiro Série D

Por FFER

Publicada em 25/05/2026 às 08h30

O Guaporé passeou na capital acreana, o Jacaré da Zona da Mata atropelou o Humaitá no estádio Tonicão e se garantiu na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, com gols de Will, Whatthimen, Mano e Lucas, o Guaporé goleou o Humaitá por 4 a 0, neste sábado, em Rio Branco, pela abertura da 8ª rodada do Grupo A2. O resultado deixa a equipe matematicamente classificada à segunda fase da quarta divisão, enquanto o Tourão de Porto Acre segue com o posto de pior time da última divisão nacional.

Com a goleada o Guaporé somou 18 pontos e segue firme na liderança do grupo, enquanto as equipes do Araguaína e Gazin Porto Velho disputam o segundo lugar do grupo, as equipes se enfrentam na tarde deste domingo no estádio Mirandão em Tocantins.

O Guaporé volta a entrar em campo pelo Brasileiro da Série D no sábado em casa, diante do Araguaína no Cassolão e no dia 14 de junho encerra a primeira fase de classificação diante do Independência do Acre fora de casa. Na seguda fase do Brasileiro da Série D o Grupo A2 do Guaporé e do Gazin Porto Velho enfrentam as equipes classificadas do Grupo A1, sendo a possibilidade do Guaporé enfrentar o uma equipe de Roraima, São Raimundo ou Monte Roraima, caso mantenha a primeira colocação do Grupo A2.

Foto: Sueli Rodrigues