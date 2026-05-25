Gazin Porto Velho abre o placar, mas cede empate ao Araguaína nos acréscimos

Por FFER

Publicada em 25/05/2026 às 08h40

Jogando fora de casa o Gazin Porto Velho ficou no empate diante do Araguaína em Tocantins em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série D, na tarde deste domingo, no estádio Mirandão, em Araguaína.

A Locomotiva abriu o placar com Walfrido que abriu o placar após aproveitar cruzamento e marcar de cabeça. O Araguaína sofreu durante toda partida, mas chegou ao empate com Zé Elias em um belo chute de fora da área. O meia-atacante recebeu e bateu de primeira no ângulo do goleiro Digão.

Com o resultado o Gazin Porto Velho chegou aos 12 pontos e ainda tem mais dois jogos pela frente para buscar uma vaga na próxima fase.

Já o time tocantinense chegou aos 15 pontos no Grupo A2 e encaminhou a classificação para a segunda fase.

Na 9ª rodada, a Locomotiva viaja até Rio Branco onde enfrenta a equipe do Galvez no próximo sábado, dia 30 de maio. Enquanto o Araguaína visita o Guaporé, em Rolim de Moura também no sábado em Rondônia.