SINDSEF/RO atua na linha de frente e exige rapidez na correção de erro do eSocial que afetou servidores

Por SINDSEF-RO

Publicada em 25/05/2026 às 08h36

Uma mudança na forma como a Receita Federal recebe as informações de rendimentos, por conta da última fase de implantação do eSocial, tem causado dores de cabeça para milhares de servidores federais. Falhas no sistema de integração do Governo Federal (SIGEPE) geraram erros nos dados de rendimentos, enviando uma enxurrada de contribuintes direto para a malha fiscal.

O problema afeta principalmente aposentados e pensionistas. O sistema não parametrizou o desconto das parcelas de isenção de imposto a que esse grupo tem direito, seja por terem mais de 65 anos ou por serem portadores de moléstia grave.

Atuando na linha de frente para defender a categoria, o presidente do SINDSEF/RO, Almir José, manifestou forte preocupação com o impacto da falha e cobrou respostas céleres:

_”Estamos acompanhando de perto essa situação que penaliza justamente quem mais precisa de tranquilidade, que são os nossos aposentados e pensionistas. É inadmissível que falhas de sistema deixem o servidor acuado diante da malha fina da Receita Federal. O SINDSEF/RO exige agilidade dos órgãos federais e orienta todos os seus filiados a seguirem os passos necessários para garantir a retificação de seus dados o quanto antes.”_

Por que a correção está demorando?

A Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira de Pessoal (CORFIP) do Ministério da Saúde informou que a resolução rápida é um desafio gigante:

Volume absurdo: Há mais de 100 mil cadastros com inconsistências em todo o país.

Trabalho “formiguinha”: Como o Órgão Central do SIPEC ainda não disponibilizou uma ferramenta para correção automática de uma só vez (em lote), os servidores da pasta estão fazendo os ajustes um por um, manualmente.

Demora por cadastro: Cada correção manual exige cerca de 52 ações no sistema e leva de 2 a 3 horas de serviço por beneficiário.

O que o beneficiário deve fazer?

Para minimizar os impactos e acelerar a sua regularização, siga as seguintes orientações oficiais:

Solicite a correção por e-mail: Envie um e-mail para o endereço [email protected] detalhando o problema.

Facilite o atendimento: Escreva o seu *número de CPF diretamente no assunto do e-mail*. Isso ajuda a equipe a incluir seu nome mais rápido na lista de retificação.

Não atrase sua entrega: O beneficiário deve realizar a declaração do Imposto de Renda dentro do prazo legal.

Atenção aos dados: Priorize as informações que constam no Comprovante de Rendimentos oficial emitido pelo *SOUGOV/SIGEPE*. Evite utilizar a declaração pré-preenchida da Receita Federal, pois ela ainda pode puxar os dados com erros.

Mensagem de tranquilidade: O Ministério da Saúde ressalta que não há motivo para pânico. Assim que as correções manuais forem processadas pelo sistema, qualquer pendência de malha fiscal gerada por esse erro será corrigida de forma totalmente automática.