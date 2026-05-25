Segundo dia de ExpoVilhena atraiu grande público com rodeio, palestras e show de Hugo & Guilherme

Por Assessoria

Publicada em 25/05/2026 às 08h42

O segundo dia da ExpoVilhena 2026 movimentou o Parque de Exposições Ilário Bodanese nesta sexta-feira, 22, reunindo público em uma programação voltada ao agronegócio, entretenimento e ações de conscientização ambiental.

Ao longo do dia, a programação contou com atividades técnicas direcionadas ao setor produtivo. Entre os destaques esteve a palestra ministrada pelo zootecnista Luiz Paulo Aquino, que abordou temas relacionados à bovinocultura leiteira, atividade de grande importância para a economia regional.

O público também acompanhou, mais uma etapa do tradicional Concurso Leiteiro e participou da terceira ação de adoção responsável promovida no stand da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), iniciativa voltada ao incentivo da adoção consciente de animais.

A Feira Multissetorial seguiu atraindo a atenção de que visita o espaço. Ao todo 58 expositores mostram seu trabalho e movimentam negócios, através do convênio entre a prefeitura e o Sebrae.

Na arena, a emoção ficou por conta da segunda etapa do rodeio profissional, que reuniu competidores e público em mais uma noite de disputas. Para encerrar a programação, o público curtiu os shows das duplas Hugo e Guilherme e Mayke & Rodrigo.

O evento é realizado pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), com patrocínio da Sicoob Credisul e parceiros, e organização da Ditado Produções. Como novidade e buscando retomar a tradição, a entrada para as quatro noites de festa segue de forma gratuita, com acesso ao parque, arquibancadas e pista de shows mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A programação continua neste sábado, 23, com os dos momentos mais aguardados da feira: o show do cantor Gusttavo Lima e a final do rodeio. No domingo, 24, será a vez da comemoração católica no evento com a celebração de uma missão às 19h e em seguida o show de Vozes ao Alto.