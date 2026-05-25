Sindsef-RO anuncia medidas judiciais após retirada de benefícios da folha de pagamento de maio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/05/2026 às 08h32

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef-RO) anunciou que adotará medidas judiciais após a retirada da GDEXT e do Abono de Permanência da folha de pagamento de maio de servidores federais no estado. Segundo o presidente da entidade, Almir José, a supressão dos valores causou indignação entre os trabalhadores e representa impacto significativo no orçamento familiar de diversos servidores.

De acordo com o dirigente sindical, a diretoria do Sindsef-RO foi procurada por servidores assim que identificaram a ausência dos valores no contracheque. Após a mobilização da entidade, houve reunião com a área responsável pela gestão de pessoas, ocasião em que, segundo Almir José, teria sido assumido o compromisso de restabelecimento dos pagamentos ainda neste mês. Entretanto, conforme relatado pelo sindicato, a promessa não foi cumprida.

Diante da situação, o Sindsef-RO informou que sua assessoria jurídica já foi acionada para adoção de providências judiciais urgentes, com o objetivo de garantir a recomposição dos valores retirados e a reparação pelos prejuízos causados aos servidores atingidos. Segundo a entidade, a soma dos benefícios retirados ultrapassa R$ 1 mil em alguns casos, comprometendo despesas essenciais de famílias que dependem desses recursos.

“O sindicato não vai se calar diante de qualquer medida que represente desrespeito aos direitos dos servidores públicos. Nosso compromisso é atuar com firmeza para assegurar que esses trabalhadores tenham seus direitos preservados”, sustenta a posição manifestada pela entidade.

O Sindsef-RO reforçou que seguirá acompanhando o caso e cobrando uma solução imediata para evitar novos prejuízos aos servidores federais de Rondônia.