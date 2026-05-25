Prefeitura convida população para Audiência Pública referente ao 1º Quadrimestre

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura convida todos os cidadãos rolimourenses a participarem da Audiência Pública de Demonstração e Avaliação dos Cumprimentos das Metas Fiscais, referente ao 1º Quadrimestre de 2026.
A sua presença é essencial para exercer a cidadania e acompanhar de perto a transparência e a aplicação dos recursos do nosso município. Este encontro atende à previsão legal descrita na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Programe-se e participe:
Data: 29/05/2026
Horário: 09h30min
Local: Auditório da Câmara Municipal de Rolim de Moura
A administração pública se faz com a participação de todos. Contamos com você!
CONVITE
A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura atendendo a previsão legal do § 4°, Art. 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000), convida todos os Cidadãos Rolimourenses, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA de Demonstração e Avaliação dos Cumprimentos das Metas Fiscais referente ao 1° Quadrimestre de 2026 a acontecer no dia 29/05/2026 no Auditório da Câmara Municipal de Rolim de Moura às 09h30min.
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