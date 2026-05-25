Vacinação itinerante reforça cobertura vacinal nos bairros de Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 25/05/2026 às 09h09

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), segue intensificando as ações de vacinação itinerante nos bairros do município como estratégia para ampliar a cobertura vacinal da população, principalmente contra a influenza. Após a ação realizada no bairro Capelasso, as equipes de saúde agora atenderão os moradores do bairro Rondon. A […]

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), segue intensificando as ações de vacinação itinerante nos bairros do município como estratégia para ampliar a cobertura vacinal da população, principalmente contra a influenza. Após a ação realizada no bairro Capelasso, as equipes de saúde agora atenderão os moradores do bairro Rondon.

A iniciativa foi criada diante da baixa adesão da população às campanhas de vacinação, situação que preocupa as autoridades de saúde por aumentar os riscos de circulação de doenças que podem ser prevenidas por meio dos imunizantes.

Segundo a Semusa, a vacinação itinerante tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente em bairros mais afastados e que não possuem uma Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima.

Durante a ação realizada no bairro Capelasso, as equipes aplicaram 199 doses de vacinas e atenderam 143 pessoas ao longo do sábado. O resultado foi considerado positivo pela Secretaria de Saúde, que pretende ampliar as ações para outras regiões do município.

Neste sábado, 23 de maio, a partir das 8h da manhã, será realizada a vacinação itinerante no bairro Rondon. As equipes percorrerão as ruas do bairro realizando os atendimentos, porém, devido à extensão da região, não será possível passar por todas as vias.

A orientação da Semusa é para que os moradores que ouvirem a ambulância circulando pelo bairro procurem imediatamente as equipes para realizar a vacinação e atualizar a caderneta vacinal.

A Prefeitura reforça que manter a vacinação em dia é uma das principais formas de prevenção contra doenças e destaca que as ações itinerantes continuarão sendo realizadas para aproximar os serviços de saúde da população.