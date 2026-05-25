Colisão entre carro e carretas deixa uma vítima fatal na BR-364

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 25/05/2026 às 09h15

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo, 24 de maio de 2026, resultou na morte de um motorista na BR-364, nas proximidades do município de Vilhena.

A colisão envolveu um automóvel de passeio modelo Fiat Uno e duas carretas, em um trecho da rodovia localizado no sentido ao município de Pimenta Bueno.

De acordo com as informações preliminares apuradas no local, o condutor do veículo de passeio seguia em direção a Vilhena quando teria ocorrido uma tentativa de ultrapassagem, culminando na colisão envolvendo os veículos de carga. As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser esclarecidas pela Polícia Técnico-Científica (POLITEC).

Com a força do impacto, o Fiat Uno ficou completamente destruído e foi arremessado para fora da pista, parando às margens da rodovia com as rodas viradas para cima. O motorista morreu ainda no local antes da chegada das equipes de desencarceramento e socorro.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade da vítima fatal nem a cidade de origem do motorista.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e demais órgãos competentes devem realizar os levantamentos periciais para apontar as causas do acidente.