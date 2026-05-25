Pedro Fernandes destina R$ 2 milhões para recuperação de estradas rurais em Campo Novo

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 25/05/2026 às 09h21

O município de Campo Novo de Rondônia será beneficiado com um importante investimento para recuperação de estradas vicinais. A ação contou com apoio do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), que intermediou junto ao Governo de Rondônia a liberação de R$ 2 milhões para execução das obras de infraestrutura na área rural do município.

O convênio foi firmado entre o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER) e a Prefeitura de Campo Novo de Rondônia.A conquista também contou com a atuação do prefeito Alexandre do Fortaleza e do vereador Gilmario Silva de Goes, que acompanharam a demanda e reforçaram a importância do investimento para o município.

O recurso será utilizado na recuperação de aproximadamente 217 quilômetros de estradas vicinais, contemplando trechos em diferentes regiões de Campo Novo. Os serviços incluem limpeza lateral da vegetação, conformação de plataforma e recomposição de revestimento primário com material de jazida, garantindo melhores condições de trafegabilidade para moradores, produtores rurais e transporte escolar.



O deputado Pedro Fernandes destacou a importância da ação para o desenvolvimento da região e garantir melhores condições de acesso para quem vive e trabalha no campo.

“Estrada boa significa mais desenvolvimento, mais segurança e mais qualidade de vida para a população. Nosso mandato segue trabalhando junto ao Governo do Estado para garantir investimentos que atendam principalmente os municípios do interior e fortaleçam o produtor rural”, afirmou o parlamentar.

As melhorias devem impactar diretamente o escoamento da produção agrícola, o transporte de estudantes e o deslocamento das famílias que utilizam diariamente as estradas da zona rural.

A iniciativa reforça o compromisso com investimentos em infraestrutura e desenvolvimento regional, contribuindo para fortalecer a economia e melhorar a mobilidade no município de Campo Novo de Rondônia.