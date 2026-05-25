Homem é esfaqueado após confusão com bêbado na Vila Princesa

Por pvhnoticias.com

Publicada em 25/05/2026 às 10h00

Uma confusão registrada na noite deste domingo (24), na Vila Princesa, em Porto Velho, terminou com dois homens gravemente feridos.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após denúncias de que um homem estaria sendo agredido por populares em uma residência da região. No local, os policiais encontraram Francisco caído dentro do imóvel da nora, com diversas escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no braço direito.

Testemunhas relataram que Francisco estaria ingerindo bebida alcoólica e apresentava sinais de embriaguez quando, em determinado momento, teria agredido uma criança com um soco após ser esbarrado durante uma brincadeira.

A situação causou revolta entre as pessoas que estavam no local. Ainda conforme os relatos, Francisco sacou uma faca e atingiu o tórax de um homem de 40 anos. A vítima foi socorrida antes da chegada da PM.

Após o ataque, populares conseguiram desarmar Francisco e passaram a agredi-lo fisicamente. No entanto, ninguém quis informar à polícia quem participou das agressões.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Francisco ao Hospital João Paulo II. A equipe policial também esteve na unidade hospitalar, onde localizou a vítima esfaqueada recebendo atendimento médico.

De acordo com a PM, o homem ferido a faca afirmou desconhecer a motivação do ataque. Já Francisco, devido ao estado físico e aparente desorientação, não conseguiu apresentar uma versão coerente sobre o ocorrido.

Como ambos precisariam passar por procedimentos cirúrgicos, não foi possível realizar a apresentação na Central de Flagrantes. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.