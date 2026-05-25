Samuel Costa participa da 31ª Cavalgada do Trabalhador em Candeias do Jamari e defende o fim da escala 6x1

Por Assessoria

Publicada em 25/05/2026 às 10h00

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), participou neste fim de semana da 31ª Cavalgada do Trabalhador, realizada no município de Candeias do Jamari. O evento reuniu trabalhadores, produtores rurais, lideranças políticas e famílias da região em uma das mais tradicionais manifestações culturais do estado.

Durante a cavalgada, Samuel Costa destacou a importância da valorização do trabalhador rondoniense e defendeu o debate sobre o fim da escala 6x1, modelo de jornada de trabalho que, segundo ele, compromete a qualidade de vida e o convívio familiar dos trabalhadores brasileiros.

“Precisamos construir uma Rondônia mais humana e justa para quem acorda cedo, trabalha duro e movimenta a economia do nosso estado. O trabalhador merece dignidade, descanso e qualidade de vida”, afirmou.

O pré-candidato também ressaltou o carinho recebido da população durante o evento e afirmou que o contato direto com os rondonienses fortalece sua caminhada política rumo ao Palácio Rio Madeira.

“Receber o carinho de cada rondoniense fortalece ainda mais a nossa caminhada rumo ao Governo de Rondônia. É nas ruas, nos distritos, no campo e ao lado do povo que construímos um projeto verdadeiro para o nosso estado”, declarou.

Samuel Costa afirmou ainda que pretende apresentar propostas voltadas para geração de emprego, desenvolvimento regional e valorização dos servidores públicos e trabalhadores do campo e da cidade.

“Com os pés no chão, fé em Deus e propostas concretas, vamos conquistar os corações e as mentes para construir uma Rondônia mais justa, humana e desenvolvida para todos”, concluiu.

A 31ª Cavalgada do Trabalhador é considerada um dos eventos tradicionais de Candeias do Jamari, reunindo cavaleiros, amazonas e visitantes de diversos municípios rondonienses.