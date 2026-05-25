Associação recebe implementos agrícolas por meio de emenda do deputado Luís do Hospital

Por Ivanete Damasceno

Publicada em 25/05/2026 às 10h10

Em Mirante da Serra, a agricultura familiar carrega marcas da história de Rondônia. Entre estradas de terra batida, lavouras e propriedades construídas com o esforço de gerações, a vida no campo segue sustentada pelo trabalho coletivo das associações e pela dedicação de famílias que transformaram a terra em sustento, legado e pertencimento.



Na Linha 84, km 1, a rotina dos produtores rurais ganhou mais agilidade com a chegada de novos implementos agrícolas destinados à Associação dos Produtores Rurais da Linha 84 (Aspruoq). Por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Luiz do Hospital (Novo), a associação recebeu um trator agrícola, uma plantadeira, uma adubadeira e uma carreta caçamba, equipamentos que passaram a fortalecer diretamente o trabalho desenvolvido pelos 36 associados da entidade.



Trator agrícola, plantadeira e carreta caçamba reforçam a estrutura da Associação dos Produtores Rurais da Linha 84 (Foto: Priscila Melgar | Secom ALE/RO)

Para quem nasceu e cresceu na roça, ver a associação equipada é o reconhecimento de uma vida inteira dedicada ao trabalho na atividade rural. É o caso do produtor Pedro José de Lima, conhecedor dessa realidade desde a infância. “Nasci e me criei no sítio. Aprendi com meus pais o valor do trabalho na terra. Hoje, esses equipamentos ajudam muito porque facilitam o serviço e diminuem bastante o sofrimento do produtor”, relatou.



Os implementos passaram a auxiliar principalmente no preparo do solo, no plantio e no transporte da produção, reduzindo custos e garantindo mais eficiência para as famílias rurais da comunidade.



Os novos equipamentos vão beneficiar diretamente dezenas de famílias produtoras em Mirante da Serra (Foto: Priscila Melgar | Secom ALE/RO)

O produtor Edvander Buzeli Moreira, que já presidiu a associação, destaca que o fortalecimento coletivo sempre foi uma das principais características da Linha 84. “Quando a associação cresce, todos crescem juntos. Tem produtor que jamais conseguiria comprar um equipamento desses sozinho. Então, quando chega um benefício assim, ele alcança muita gente”, afirmou.



A história da região também se mistura com a trajetória de produtores que ajudaram a construir a comunidade desde os primeiros anos de ocupação rural. É o caso de José de Oliveira Souza, morador da região desde 1992. “Quando chegamos aqui era tudo muito difícil. Foi muito trabalho para abrir estrada, produzir e criar famílias. Hoje a gente vê a associação estruturada e os produtores conseguindo trabalhar melhor. Isso dá orgulho”, disse.



Produtores destacam a importância dos investimentos para fortalecer a agricultura familiar e a produção leiteira da região (Foto: Priscila Melgar | Secom ALE/RO)

Entre os moradores mais antigos da Linha 84 está Rafael Vicente. O produtor, que vive há 28 anos na comunidade, chegou com os pais aos 2 anos de idade e, desde então, acompanha as mudanças na agricultura da região ao longo do tempo. “Tudo que a gente faz em qualquer trabalho, se você põe amor, as coisas fluem, as coisas acontecem”, contou.



Para Rafael, os investimentos também ajudam a manter os jovens no campo. “Quando chega tecnologia e facilidade para a roça, o pessoal mais jovem se anima a continuar o trabalho dos pais”, ressaltou.



De acordo com os produtores, com os novos equipamentos, os produtores conseguem ampliar áreas de plantio, melhorar o preparo da terra e otimizar o tempo de trabalho nas propriedades. A mecanização também reduz o esforço físico das famílias e fortalece o trabalho desenvolvido coletivamente pela associação.

Alero no Agro

A série “Alero no Agro”, produzida pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Assembleia Legislativa de Rondônia, acompanha histórias de produtores rurais que fortalecem o setor produtivo do estado com apoio de investimentos destinados pelo Parlamento estadual.